Forum voor Democratie doet niet meer mee aan onderhandelingen

Fred Walravens (foto: Omroep Zeeland)

Maandag heeft pre-formateur Ad Schenk vijf gesprekken gevoerd met de partijen. Daar is ook verslag van gedaan. Woensdag is er verder gepraat in een groepsgesprek. "Het was een intensief traject," zei Schenk. Het eindadvies is samengevat in anderhalf A4-tje, maar ook in een uitvoerig eindverslag van 35 pagina's. Vier relevante lijnen zijn volgens Schenk zichtbaar: CDA, VVD, SGP en PvdA hechten aan duidelijkheid 'aan de voorkant. Bij FvD is dat minder het geval. "Zij kunnen of willen die duidelijkheid misschien niet bieden," aldus Schenk.

De klimaatdoelstellingen waren een gespreksonderwerp waarover de meningen tussen CDA, SGP, VVD en PvdA verschilden met de mening van Forum van Democratie. Landelijk is wel duidelijk wat FvD wil, maar de Zeeuwse standpunten van Forum waren voor de andere partijen onvoldoende uitgewerkt.

Forum voor Democratie bestuurt niet mee in Zeeland

