Muziek van Brontyde is 'nóg vetter geworden'

Grace in Defeat, zo heet de debuut-EP van metalband Brontyde uit Vlissingen. Daarop staan vijf nieuwe songs. Ze gaan over het overwinnen van tegenslagen in het dagelijks leven. Het proces van schrijven, componeren, en opnemen heeft iets meer dan een jaar in beslag genomen. De EP is vanaf vandaag beschikbaar op de online platforms, maar er is ook een cd in deluxe edition beschikbaar.