Westkade Sas van Gent kan elk moment verschuiven

'De kade kan spontaan inzakken of verschuiven', zo staat in een informatiebrief die door de gemeente is verspreid. Wethouder Frank van Hulle: "Dat klinkt heftig en dat is ook heftig." Er is volgens de wethouder uit diepgaand onderzoek gebleken dat het niet veilig is om de weg open te houden. Van Hulle kan niet uitsluiten dat weggebruikers gevaar hebben gelopen. Dat de gemeente na het onderzoek meteen de weg heeft afgesloten zegt wel wat, maar hij relativeert: "Ik kan er alleen maar naar gissen. We hebben de beslissing op het juiste moment genomen, want er is niets gebeurd."

Over welk stuk kade gaat het?

Het gaat om het stuk Westkade bij het terrein van kunstmestfabrikant Rosier. Het is de weg van Sas van Gent naar Zelzate. Het stuk kade is 210 meter lang en is gebouwd op een fundering van houten palen uit 1913. Die fundering blijkt erg verzwakt. Rosier is eerder al gestopt met het verplaatsen van de kraan waarmee aangemeerde schepen kunnen worden gevuld. Die varen nu onder de stilstaande kraan door.

Het verkeer wordt omgeleid via de Tractaatweg (foto: Gemeente Terneuzen)

De ondernemers in Sas van Gent hebben last van de afsluiting. Winkeleigenaar Fiona van Dier en Bloem Aafi zag de omzet in maart met zestig procent afnemen. In het Zeeuws-Vlaamse stadje is de weg inmiddels het gesprek van de dag. De weg was eerst een bron van overlast omdat er veel vrachtwagens dwars door het stadje reden. Nu de stilte daarvoor in de plaats is gekomen en de Belgische buren wegblijven merken de Sassenaren dat het een stuk stiller is.

Rekening met zes nullen

Hoe het nu verder moet met de afgesloten Westkade is onduidelijk. Ook is het de vraag bij wie de rekening komt te liggen en hoe hoog die zal zijn. Wethouder Van Hulle: "Dat het in de zes nulletjes loopt is wel duidelijk." Rijkswaterstaat gaat over de kades langs het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het stukje kade waar het om gaat was van de voorganger van Rosier en zou daarom nu van het bedrijf zijn. De gemeente lijkt de dans te ontspringen omdat zij alleen wegbeheerder zijn.

Zo lang de kade niet wordt vervangen, blijft de weg dicht. "Wij zullen de druk bij de beide partijen erop houden om toch ook naar het maatschappelijk belang te kijken van deze weg", aldus Van Hulle. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.

Kadewand Westkade Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)