Hoek-coach Hugo Vandenheede rekent op spektakel tegen ODIN'59

Hoek-trainer Hugo Vandenheede (foto: Orange Pictures)

Hoek is de nummer vier, tegenstander ODIN'59 de nummer zeven. Vandenheede rekent op een mooi duel. "Naast iets stijgen of dalen op de ranglijst valt er voor beide teams in de competitie weinig meer te winnen. We zijn allebei goed voetballende ploegen die frank en vrij kunnen spelen. Ik verwacht een spektakelstuk."

Fit de nacompetitie in

Een nieuwe zege zou voor Hoek mooi zijn, maar niet ten koste van alles, benadrukt de coach. "Met de periodetitel op zak is het voor ons belangrijk om eind mei zo fit mogelijk aan de nacompetitie te beginnen. We willen dan ook geen onnodige risico's nemen."

Coach Hugo Vandenheede (r) mist aanvaller Rik Impens morgen tegen ODIN'59 (foto: Omroep Zeeland)

Blessures

Hoek kampte de laatste tijd met veel blessures, maar langzaam maar zeker komen er spelers terug. Zo sluiten keeper Jordi de Jonghe, middenvelder Gianni Tiebosch en aanvaller Sidy Ceesay morgen weer aan bij de selectie.

Daar staat het gemis van de Belg Rik Impens tegenover. De nummer tien viel afgelopen thuiswedstrijd tegen SJC uit met een hamstringblessure en heeft nog zeker een week nodig om te herstellen. Aanvaller Kyle Doesburg is tegen ODIN'59 geschorst.