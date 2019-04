Ondanks negatief advies houdt Forum voor Democratie hoop om mee te regeren

Walravens houdt hoop om mee te regeren

De huidige coalitiepartijen, CDA, VVD, SGP en PvdA, konden het de afgelopen dagen niet eens worden met Forum voor Democratie. Volgens Schenk kon Forum voor Democratie de partijen op sommige punten geen duidelijkheid bieden. Walravens begrijpt dat niet helemaal. "Er was zelfs op 12 april onduidelijkheid of er überhaupt een Zeeuws programma zou zijn. Dat bestaat al weken en staat publiek op onze website."

Forum in afwachting

"Uiteindelijk heeft een akkoord op hoofdlijnen onze voorkeur en willen we niet alles vast timmeren voor de komende vier jaar." Walravens zegt dat de partij nog steeds in gesprek is en de hoop nog niet op heeft geven. "We moeten afwachten wat we dinsdag van De Bat te horen krijgen. We zijn nog steeds in gesprek en geven het nog niet op. Als het oppositie wordt is dat ook prima, we gaan intensief de komende vier jaar in, in wat voor rol dan ook."

Fred Walravens van Forum voor Democratie (foto: Omroep Zeeland)

De hoop die Walravens heeft, lijkt door Jo-Annes de Bat van het CDA en Anita Pijpelink van de PvdA door de grond te worden geboord. "De conclusie die er is, is dat een andere meerderheid mogelijk is die beter bij elkaar past. We gaan de komende tijd focussen op inhoud en hoop dat er eind mei of begin juni meer duidelijkheid is", zegt De Bat.

Twee intensieve gesprekken

"Het is Forum voor Democratie niet gelukt te duiden dat ze bij de andere partijen passen", zegt Pijpelink. Ze denkt echter wel de gesprekken van afgelopen tijd nodig waren om daar achter te komen. "Het was eerder onvoldoende duidelijk. We hebben twee intensieve gesprekken gehad. Die waren nodig om dit naar boven te laten komen." De kans dat Forum toch nog op een bepaalde manier betrokken wordt bij gesprekken voor een coalitie, acht Pijpelink klein. "Als je hoort wat Jo-Annes de Bat, voorman van de grootste partij, aangaf dan lijkt mij dat niet in de lijn der verwachting. Het past ook niet bij het advies van de pre-formateur."

CDA en PvdA leggen uit waarom ze niet verder kunnen gaan met FvD

De Bat verwacht niet dat het een makkelijke opgave wordt om een coalitie rond te krijgen. "Er zijn nog steeds grote verschillen, die zijn ook in de campagne openbaar geworden. De partijen van de coalitie hebben de ervaring om met compromissen naar een aansluitend geheel te werken."

Walravens' uitspraken zijn opmerkelijk, omdat pre-formateur Ad Schenk adviseert te formeren zonder FvD.

