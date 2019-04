De ideale start van het paasweekend: zandkastelen bouwen op het strand

Vliegeren, vissen, kastelen bouwen en putten graven; de eerste dag van het zonnige paasweekend en het is al hartstikke druk op het strand in Zoutelande. En terecht want de temperaturen zijn deze week gestegen tot boven de twintig graden en daarom zijn er bijna meer Duitse en Belgische nummerborden op de weg te vinden in Zeeland; allemaal onderweg naar de kust.