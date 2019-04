Kogel mist bewoners en medewerkers Arduin maar net

De schrik zit er nog goed in bij de zorginstelling waar vooral mensen met een verstandelijke beperking wonen. Nogal wat bewoners waren ooggetuige van de schietpartij, maar ook het onderzoek van de politie maakte indruk. Volgens de woordvoerder van Arduin, Paul Vermeij, is er de komende weken een gedragsdeskundige aanwezig. "Mensen met een verstandelijke beperking hebben een ander manier van verwerken dan u en ik. We letten heel goed op signalen van cliënten, want ze kunnen daar over een paar weken nog ineens last van krijgen."

'Kogel is afgeremd door dik glas'

De schietpartij gebeurde pal voor het gebouw op het Stadhuisplein. Vier mannen kregen slaande ruzie, waarna er geschoten werd. Volgens Vermeij zijn er door bewoners wel vijf a zes schoten gehoord, waarvan er één de kamer is ingevlogen. "De kogel is gelukkig afgeremd doordat het nogal dik glas was. Ze zijn erg geschrokken en ook de twee medewerkers krijgen begeleiding."

De kogel vloog dwars door het raam waar vier mensen van Arduin zaten (foto: Omroep Zeeland)

Ooggetuige: 'Kogels sloegen in op het wegdek'

Vier jongens van vroeg in de twintig kregen ruzie. Na een vechtpartij doken er opeens een paar van hen achter een beeld voor het stadhuis. Kennelijk om te schuilen voor kogels die op hen werden afgevuurd. "Ik zag de kogels inslaan op het wegdek", zegt een man. "Ineens was de groep van vier weg, nog voor de politie aanwezig was."

Wat de aanleiding is van de schietpartij wil of kan de politie niet zeggen. Drie verdachten zijn aangehouden. Naar één verdachte wordt nog gezocht.

