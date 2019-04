Tjoba en trainer Dardenne uit elkaar

Tjoba (foto: Omroep Zeeland)

Morgen begint de veldcompetitie waarin Tjoba op de voorlaatste plaats staat in de 1e klasse F. De club speelt tegen Kinderdijk. Dardenne legt na de wedstrijd zijn werkzaamheden neer.

Tjoba zal voor het lopende veldseizoen intern een oplossing zoeken. Ook voor volgend seizoen is het de bedoeling om een trainer uit eigen gelederen voor de groep te zetten.

"Wij verwijten Remko niets", zegt voorzitter Peter Joosse. "Het besluit om niet met hem door te gaan heeft niets te maken met zijn kwaliteiten. We willen een andere koers gaan varen bij de club. Wij vinden dat daar een trainer uit onze eigen club bij hoort."

In de zaalcompetitie ontsnapte Tjoba onlangs aan degradatie door de laatste vier wedstrijden te winnen: drie in de reguliere competitie en Tjoba won ook het beslissingsduel tegen Rapid, waardoor de Bevelandse club zich handhaafde in de 1e klasse van de zaalcompetitie.