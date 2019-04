Waarschijnlijk heb je het al gevoeld, maar nu ook bevestigd: vrijdag was de eerste zomerse dag

Waarschijnlijk heb je het al gevoeld, maar nu ook bevestigd: de eerste zomerse dag (foto: Ria Brasser)

De komende dagen blijft het warm. Zaterdag is het ongeveer 19 graden aan zee tot rond 24 of 25 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. Bij een matige wind uit noordoost tot noord. Ook eerste paasdag wordt zonnig. Het wordt dan wel een fractie minder warm.

Landelijk

Men spreekt van een zomerse dag als het warmer is dan 25 graden. Het warmst in Nederland was het in het Limburgse Arcen. Daar werd een maximumtemperatuur van 25.8 graden gemeten. Het koudst was het in Lauwersoog, Groningen, daar bleef het kwik steken op 14.7 graden.

Verkeersdrukte

Door de toestroom van toeristen die graag Pasen in Zeeland willen vieren was het druk op de wegen. Vooral op de A58 moest het ontgelden. Daar hadden automobilisten last van vertragingen, files en langzaamrijdend verkeer.

Negentig procent van de accommodaties aan de Zeeuwse kust is bezet tijdens het paasweekend, dat dit jaar ook direct de start is van de meivakantie. Vanwege het mooie weer worden er ook veel dagrecreanten verwacht in onze provincie, zegt de Zeeuwse VVV.