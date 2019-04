Aaibaarheid scoort, lammetjesdagen onverminderd populair

De lammetjesdagen gingen vanmiddag van start en meteen bij het openen van de staldeuren stroomde het vol. Onder de bezoekers veel Duitse toeristen maar ook de West Zeeuws-Vlamingen zelf kwamen in grote getallen de jonge schapen bewonderen.

Volgens Natasha Dekker, eigenaar van het boerenbedrijf, wordt het ieder jaar weer drukker. Vorig jaar zag ze in twee dagen tijd 1800 bezoekers en de eerste drukte deze middag voorspelt ook voor dit paasweekend veel bezoek. Wat is het toch met die lammetjes? 'De aaibaarheid', denkt de boerin.

Van schoot naar bord

En er wordt flink wat geaaid in Schoondijke. De lammetjes gaan van schoot naar schoot en krijgen volop aandacht. Maar het is natuurlijk niet zo dat Dekker lammetjes heeft alleen om lammetjesdagen te kunnen organiseren. Een deel zal geen lang leven beschoren zijn, binnenkort is er bij het bedrijf namelijk ook lamsvlees verkrijgbaar. Alleen vroeg daar vandaag nog niemand naar.