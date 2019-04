Automobilist raakt in sloot bij Poortvliet

Een automobilist is vrijdag aan het einde van de middag in Poortvliet in een droge sloot beland (foto: HV Zeeland)

Volgens HV Zeeland is de man zelf uit zijn auto geklommen, maar is hij wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg tijdelijk af zodat de berging soepel kon verlopen. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk.