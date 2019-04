Uitstekende eerste helft bezorgt GOES zege in Den Haag

Rogier Veenstra en Steve Schalkwijk zijn blij na de zege - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Al zes wedstrijden op rij is GOES ongeslagen in de Derde Divisie B. Op Goede Vrijdag ging de ploeg op bezoek bij de club waartegen het voor het laatst verloor. Quick uit Den Haag won begin maart met 1-2 van de ploeg van trainer Rogier Veenstra.

Uitstekende eerste helft

Vandaag kwam GOES beter uit de startblokken als in het eerste duel. Wie anders dan clubtopscorer Erwin Franse opende de score met een schot in de verre hoek. Een kwartier later verdubbelde GOES de score. Een aanval over links kwam bij Steve Schalkwijk die de bal hard voor gaf en via Quick-verdediger Pepijn van Zwieten de Blom verdween de bal in zijn eigen goal. Vlak voor de onderbreking werd het nog mooier voor de bezoekers. Franse bediende Schalkwijk en hij zorgde voor de 0-3 ruststand.

Na de rust deed Quick al snel wat terug. Uit een vrije trap schoot Marc Boshoff de 1-3 op het scorebord. Dat GOES geen goede tweede helft speelde bleek uit de aansluitingstreffer van de thuisploeg die een kwartier voor tijd viel. Uit een corner scoorde Frank van der Heiden de 2-3. In de blessuretijd besliste invaller Ray Kroon de wedstrijd door nog voor de 2-4 te tekenen.

Stand derde periode

Door de winst blijft GOES bovenaan in de derde periode. Aanstaande maandag speelt GOES een inhaalduel. Dan is Hercules uit Utrecht de tegenstander. Die wedstrijd telt niet mee voor de derde maar voor de tweede periode.

Scoreverloop

0-1 Franse (18)

0-2 Van Zwieten de Blom (31/ed)

0-3 Schalkwijk (43)

1-3 Boshoff (52)

2-3 Van der Heiden (76)

2-4 Kroon (90)

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke, Klap, Manuhuwa, Dekker, James, Nguyen (De Kroo/69), De Winter (Bank/89), Hollemans, Franse, Schalkwijk (Kroon/81)