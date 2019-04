Groene Ster niet opgewassen tegen FC Eindhoven in bekerfinale

Groene Ster onderuit in eerste bekerfinale (foto: Robin Jilleba)

Groene Ster kon maar moeilijk een vuist maken in de openingsfase van de wedstrijd. De score werd geopend door FC Eindhoven, dat koploper is in de eredivisie. Zerouali scoorde uit een vrije trap. Daarna ging het snel. De Braziliaan Raphinha zorgde voor een verdubbeling van de score, Van den Akker maakte de 0-3 en opnieuw Raphinha zorgde voor de 0-4 ruststand. Groene Ster kreeg via Azzanagui en Bouzambou een paar kansen op een treffer, maar voor de rust wilde de bal er niet in.

In de competitie had Groene Ster ook al twee keer heel veel moeite met de tegenstander van vandaag. In de competitie verloor het twee keer (5-0 en 2-10). In de tweede helft leek de ploeg uit Vlissingen iets meer grip op de wedstrijd te krijgen. FC Eindhoven had veel overtredingen nodig en stond met nog dertien minuten te spelen al op vijf overtredingen. Elf minuten voor tijd kwamen de Brabanders op een 5-0 voorsprong door opnieuw een goal van Zerouali. Hij verschalkte doelman Youssef Ben Sellam met een stiftje.

Powerplay

De laatste tien minuten ging Groene Ster powerplay spelen. Dus met een keeper als vijfde veldspeler. Karim Ben Sellam kreeg daardoor twee goede mogelijkheden op de eerste Vlissingse treffer, maar hij vond FC Eindhoven-doelman Manuel Kuijk op zijn weg. Na de zesde overtreding van mocht Groene Ster een tien meter-trap nemen. Achraf Laabich benutte dat buitenkansje. In de slotminuut zorgde Badr Belhadj nog voor de 2-5 eindstand.

Scoreverloop

0-1 Zerouali (5)

0-2 Raphinha (8)

0-3 Van den Akker (13)

0-4 Raphinha (17)

0-5 Zerouali (29)

1-5 Laabich (33)

2-5 Belhadj (39)