Geologisch monument in Nieuw Namen slinkt elk jaar een stukje

Jaarlijks brokkelt er tussen de een en drie centimeter van de zandlagen af door wind, regen, kou en droogte. Volgens boswachter Anouk Pattipeilohij van Staatsbosbeheer is dat ook het afgelopen winterseizoen weer gebeurd. De afbrokkeling kan alleen worden voorkomen, als de groeve helemaal wordt ingepakt, maar dan kan niemand dit geologisch monument meer bezoeken.

Veel gras en zelfs jonge boompjes

Afgelopen winter werd de groeve bedekt met een nieuw soort - ademend - zeil, in de hoop dat de ergste erosie voorkomen zou worden. Maar bij het weghalen van de zeilen door de vrijwilligers bleek dat er nog net zoveel schade was opgetreden als in andere jaren. Wel was er een ander effect merkbaar; veel gras en zelfs jonge boompjes hadden zich op de bijzondere grondlagen genesteld.

Als de dekzeilen worden weggehaald wordt duidelijk dat er weer zand heeft losgelaten (foto: Omroep Zeeland)

Vrijwilligers hebben met bezems het zand van de roodgekleurde lagen geveegd en ook de nieuwe begroeiing weggeschoffeld. Het losgeraakte zand inclusief de miljoenen jaren oude schelpen is naar een speciale zandbak gebracht. "Daar kunnen kinderen er dan naar op zoek, dus dat is wel weer leuk."

Tussen het losgelaten zand liggen schelpen van zeker 2 miljoen jaar oud (foto: Omroep Zeeland)

De Meester Van der Heijden groeve is een zogenoemd aardkundig monument van verschillende grondlagen in diverse kleuren. Het is volgens eigenaar Staatsbosbeheer de enige plek in Europa waar de overgang tussen het Plioceen en de grote ijstijden van het Pleistoceen te zien is. Er liggen schelpen, zand en fossielen van 2,5 miljoen jaar geleden en mogelijk ouder, aan de oppervlakte.