Meerdere fietsers gewond door botsingen

Een aantal fietser is vrijdag gewond geraakt bij ongelukken. In Vlissingen zag een 51-jarige bestuurder rond 12u30 in De Savornin Lohmanlaan in Goes een 61-jarige fietsster over het hoofd. Bij de botsing raakte ze licht gewond. In Hulst verleende een 72-jarige automobilist rond 16u30 op de Van Maelstedeweg geen voorrang aan een 14-jarige fietsster.