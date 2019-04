Kloetinge duwt De Meeuwen nog verder naar rand van afgrond

Een moment uit de wedstrijd De Meeuwen-Kloetinge (foto: Piet Kluijfhout)

Kloetinge kwam in Zoutelande al snel op voorsprong. Buitenspeler Xander van der Poel, die na dit seizoen naar GOES vertrekt, bekroonde een fraaie individuele actie met een raak schot van afstand. Doelman Jesse Kerkhove lag in de hoek, maar wist de inzet van Van der Poel niet te keren.

De Nooijer

Na het openingsdoelpunt kwam De Meeuwen beter in de wedstrijd en kreeg het ook kansen op 1-1. Vooral aanvaller Menno de Nooijer was gevaarlijk, maar hij zag zijn inzet twee keer gestuit door doelman Mitchell Braafhart. Aan de andere kant raakte Kloetinge twee keer de lat. Eerste via een afstandsschot van Maraten van Vooren en niet veel later van de voet van Ramon Janson. Het laatste gevaar voor rust was weer van de thuisploeg. Delano Langezaal kreeg een goede kans, maar mikte over.

Opnieuw Van der Poel

In de tweede helft ging Kloetinge op jacht naar een tweede doelpunt en dat leidde in de eerste vijf minuten al tot drie schotkansen, maar Van den Dries, Van Keulen en Van Vooren wisten niet te scoren. Van der Poel wist wel zijn tweede van de middag te maken. Eerst miste hij nog een kans, maar een kleine twintig minuten voor tijd scoorde hij op aangeven van Can Özgan de 0-2. Dat was ook de eindstand, waardoor Kloetinge weer dichterbij de koploper komt en De Meeuwen zo goed als zeker gaat degraderen.

Scoreverloop

0-1 Xander van der Poel (8)

0-2 Xander van der Poel (71)

Opstellingen

De Meeuwen: Jesse Kerkhove, Gennaro Eikenhout, Vincenzo Lorello, Maas Boogaard, Erwin Huibregtse, Yannick van de Woestijne, Alfaro Pentury, Delano Langezaal, Jordan Francke, Menno de Nooijer, Robin Dek

Kloetinge: Mitchell Braafhart, Maarten van Vooren, Jaap Esser, Timo Jansen, Stefan Quinten, Thijs van den Dries, Valentijn van Keulen (Guus de Leeuw/57), Luuk van Vossen (Remco van Tiggele/46), Xander van der Poel, Can Ozgan (Huub Wolters/74), Ramon Janson

Later vandaag zijn hier beelden en reacties van De Meeuwen-Kloetinge te bekijken.