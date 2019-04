Hoek met pijn en moeite langs tiental van ODIN'59

Jonathan Constansia zet Hoek op 1-0 tegen ODIN'59 (foto: P.Maljaars)

Hoek miste een aantal vaste krachten voor het duel tegen ODIN. Rik Impens kampt met een hamstringblessure en Kyle Doesburg was geschorst voor deze wedstrijd. Daarnaast viel Thomas van Renterghem uit in de warming-up. Ondanks die tegenslagen begon Hoek sterk aan de wedstrijd. Na drie minuten kreeg de ploeg van Hugo Vandenheede al een strafschop. Sidy Ceesay wist het buitenkansje echter niet te benutten. Zijn schot werd gepareerd door keeper Van Dijk. Hoek bleef aandringen en de beloning kwam dan ook niet veel later in de vorm van een doelpunt. Constansia dribbelde door de verdediging van ODIN heen en maakte de 0-1 namens Hoek.

ODIN zet aan

De thuisploeg kreeg even later meteen een grote kans op de gelijkmaker, maar Nigel Hardenberg zag zijn kopbal net naast het doel van Vince Vercouteren gaan. De ploeg uit Heemskerk drong meer en meer aan. Vercouteren moest een paar minuten later redding brengen op een schot van Jeffrey Klijbroek. Toch lukte het de thuisploeg niet om voor de rust langszij te komen. Daardoor ging Hoek gewoon met een voorsprong richting de kleedkamer.

Hoek houdt stand

Na rust kwam ODIN steeds beter in de wedstrijd. Ondanks het overtal van Hoek kreeg de thuisploeg toch nog kansen. Joop de Vries kon na een uur spelen de bal net niet binnen tikken voor zijn ploeg en mistte zo een grote mogelijkheid op de gelijkmaker. Hoek probeerde ondertussen om de wedstrijd in het slot te gooien. Gianni Tiebosch stuurde Akindayini een op een met reservekeeper Mike de Vries, maar die was attent bij diens schot. Reguillo Vandepitte kreeg vlak voor tijd nog een levensgrote kans op 0-2, maar wist op een paar meter voor het doel niet te profiteren.

Punten voor Hoek

Hoek speelde het duel uit zonder problemen. Daardoor nemen ze de volle buit weer mee terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Hoek blijft door de zege op de vierde plaats staan.

Scoreverloop

0-1 Constansia (9)





Bijzonderheden:

Sidy Ceesay mist een strafschop namens Hoek (3)

Barry van Dijk, keeper van ODIN'59, moet er af met een rode kaart (44)



Opstelling

Vercouteren, Wilson, Van den Bergh, Van Leiden, Bannani, Vandepitte, Tiebosch (De Jonge/90), Constansia, Ceesay (Mbikulu/69), Akindayini, Wijkhuijs