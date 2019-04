Op de Dogshow in Goes hebben alle baasjes de mooiste hond

De honden worden per categorie beoordeeld, maar er is ook een dagwinnaar. Vraag je het aan de hondenbezitters, dan zijn ze eensgezind. "Mijn hond is de mooiste." Daar doen ze dan ook alles aan. Waar je ook kijkt in de Zeelandhallen zaterdag, overal zie je honden geborsteld worden en zijn eigenaren in de weer met dingen als spray en kalk. "Zodat ze nog wat witter lijkt", verduidelijkt een man terwijl hij zijn Bearded Collie klaarmaakt om de ring in te gaan.

M'n hond deed het hartstikke goed, maar de keurmeester zei dat het baasje het heel slecht deed. Ik moet op les zei die man. " Eigenaar van hond Dirk

Verderop zit een man uit te hijgen, voor hem zit het er al op. "Het ging heel slecht", hij grinnikt. "Dirk was heel goed, maar de keurmeester zei dat zijn baasje het heel slecht deed. Dat ben ik dus", lacht hij. "Ik ben een beetje teleurgesteld. Niet in Dirk, maar in mezelf." Toch lijkt hij er niet echt mee te zitten. "Nu gaan we met Dirk naar het strand, mag hij zwemmen in zee. We hebben hoe dan ook een goede dag."

Brigitte en Babsie in actie. (foto: Omroep Zeeland)

Dat geldt misschien niet voor iedereen. "Helaas, tweede", verzucht Brigitte die net met haar Old English Sheepdog Babsie de ring uitkomt. Extra balen, want Babsie heeft nog maar één puntje nodig om Nederlands Jeugdkampioen te worden. "Ze heeft nog één uitmuntend nodig." Morgen heeft Babsie nog een kans. Want dan is er nog een hondenshow in Goes. En als ze niet wint? Brigitte glimlacht: "Ze blijft de mooiste."