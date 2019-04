Hoondert Rally Team eindigt in top-15 Morocco Desert Challenge

Hoondert Rally Team na de finish in Marokko (foto: Rallymaniacs)

In de laatste van de acht etappes in Marokko, van Bourfa naar Saïdja, eindigde Hoondert op de 17e plek, 2 uur en 32 minuten langzamer dan de dagwinnaars. Dat was genoeg om een plaats in de top-15 veilig te stellen. Hoondert Rally Team deed uiteindelijk 13 uur langer over de acht etappes dan de eindwinnaar, de Wit-Rus Siarhei Viazovich.

Morocco Desert Challenge