Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 20 april

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B zaterdag

Hoek wint de lastige uitwedstrijd tegen ODIN'59 met 0-1. Jonathan Constansia kroont zich tot matchwinner. ODIN speelde de tweede helft met een man minder. Doelman Barry van Dijk werd vlak voor rust uit het veld gestuurd na een actie op Daniel Akindayini.

Stand Derde Divisie B

Ondanks de zege blijft Hoek op de vierde plaats staan. Het verschil met DVS'33 blijft een punt.

1e klasse B

Kloetinge wint met 0-2 bij De Meeuwen. Xander van der Poel is de grote man door twee keer te scoren in de derby. Omdat SHO verliest en Rijsoord gelijkspeelt, heeft Kloetinge alles weer in eigen hand. De ploeg van trainer Marcel Lourens ontmoet beide clubs nog op eigen veld dit seizoen.

2e klasse E

In deze klasse gaat koploper Terneuzense Boys in Bruinisse onderuit tegen Bruse Boys. Via Miroslav Peric komen de bezoekers nog wel snel op voorsprong, maar goals van Rick Jonker, Domenique van den Berge en Johan Vroegindeweij (strafschop) zorgen voor de ommekeer. Arnemuiden is door een goal van Arjan Maas met 1-0 te sterk voor Yerseke. Nieuwdorp wint een spectaculair degradatieduel met 5-4 van Tholense Boys. Stefan van der Klooster scoort een hattrick voor de thuisploeg.

3e klasse A zaterdag

De kraker in de 3e klasse A gaat tussen koploper Luctor Heinkenszand en het de laatste weken opgeklommen Arendskerke. De thuisploeg wint ruim dankzij twee treffers van Dennis Goedegebure en een van Justin Le Conte. Arendskerke is de nieuwe koploper in de stand en heeft nog een wedstrijd te goed. In Oost-Souburg was RCS duidelijk te sterk voor de bezoekers uit Westkapelle. Dani van Dijk scoorde een hattrick voor RCS. GPC Vlissingen verliest op eigen veld van VCK en ziet de nacompetitieplaatsen akelig dichtbij komen.

3e klasse B zaterdag

Hekkensluiter Smerdiek houdt tegen alle verwachtingen in de hoop op handhaving in de 3e klasse B levend. Koploper DFC komt al na twee minuten op voorsprong, maar Smerdiek toont veerkracht en verslaat de koploper met 4-1, Julien Vermeulen tekent voor drie treffers nadat Niels Lindhout uit een vrije trap de gelijkmaker binnenkrult. NOAD'67 is met 3-2 te sterk voor DHV en helpt Smerdiek zo naderbij te komen.

4e klasse A

Koploper Hoedekenskerke/Kwadendamme wint ook op eigen veld van GOES. Lewedorpse Boys blijft op voer punten achterstand staan. Hekkensluiter Cadzand pakt een punt in Domburg.

4e klasse B

Op het veld van SKNWK eindigt het duel tegen Waarde in 4-4. Namens de thuisploeg was Jarno van Nieuwenhuize tweemaal trefzeker.

Derde Divisie B Zondag

GOES won gisteren al van Quick. Vanmiddag iss het met name uitkijken naar de concurrenten voor de strijd om de periodetitel. Naaste belager UNA verliest dure punten tegen JVC Cuijk.

Stand Derde Divisie B zondag

Voor de stand in de reguliere competitie verandert er voor GOES niet veel. De ploeg van Rogier Veenstra blijft zesde.

3e klasse A zondag

HVV'24 wint de derby tegen Clinge met 3-0 en houdt hoop op een eventueel kampioenschap. Het gat met de twee Roosendaalse ploegen bovenin bedraagt nu zes punten.

4e klasse A zondag

Oostburg is een maatje te groot voor Hulsterloo. Quinten de Muer scoort vier keer voor de thuisploeg. Jochem van der Meulen is verantwoordelijk voor de vijfde treffer van de middag.

5e klasse A zondag

Sluiskil leidt bij rust, maar Graauw scoort in de tweede helft drie keer. SDO'63 speelt later nog tegen Vivoo.

3e klasse C Vrouwen

De dames van Heinenoord verliezen met ruime cijfers van Charlois. Die laatste ploeg nadert door de zege nu Dauwendaele met een punt.