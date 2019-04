Dallinga.com loopt play-offs mis ondanks zege

Dallinga.com is één speelronde voor het einde van de competitie uitgeschakeld in de race om de play-offs. De driebandformatie uit Sluiskil was met 6-2 te sterk voor Burgmans Biljarts, maar concurrent STZ Zundert had genoeg aan een punt tegen HCR Prinsen om de voorsprong op Dallinga.com op drie punten te houden. Dat is een onoverbrugbare achterstand voor de Zeeuwse ploeg.