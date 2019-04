TOP Arnemuiden begint veldseizoen met ruime zege

Voor de rust waren TOP en Fiks nog redelijk aan elkaar gewaagd. Het initiatief lag wel bij de ploeg uit Arnemuiden. Die laatste ging dan ook met een 9-6 voorsprong de rust in. Na de pauze was de ploeg van Kees-Jan Oppe heer een meester. Met vlotte combinaties wist de ploeg uit Arnemuiden het verschil in score nog verder uit te drukken. De ploeg uit Oegstgeest kwam er niet meer aan te pas en vond nog slechts viermaal de korf. Grote man aan de kant was Peter van Belzen. Ook Anita de Ridder en Jorian Schroevers waren qua doelpunten op dreef.

TOP heeft nu twee punten voorsprong op Rohda en DSC en drie op Fiks. TOP speelt later dit veldseizoen onder meer nog uitwedstrijden tegen Rohda en DSC.