Honderd jaar PZEM te zien in oude brandspuithuis van Sersooskerke

De tentoonstelling is ingericht door Erik Wijkhuis die bij de PZEM ging werken toen hij 17 jaar was. Hij verzamelde vanaf dat moment allerlei spullen van het bedrijf. "En toen ik met het idee kwam voor deze tentoonstelling, kreeg ik van heel veel mensen spulletjes van het oude PZEM."

Er is bestek en serviesgoed te zien dat toen gebruikt werd in de kantine van het gebouw, maar ook uniformen die de werklieden toen droegen. En er zijn uiteraard foto's van die tijd en gereedschap dat toen werd gebruikt.

Een opvallend object zijn kop en schotels met lepeltjes. "Die komen uit de kantine. Nee je mocht ze natuurlijk niet meenemen toen, maar ik heb ze nu wel," zegt Erik met een lach.

De N.V. PZEM, Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij, werd in 1919 opgericht als provinciaal elektriciteitsbedrijf. Doel was om de verdere elektrificatie van de provincie te realiseren, in het bijzonder het platteland.

In 1970 werd de naam - na overname van de Zeeuwse Gasmaatschappij, gewijzigd in Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij. In 1990 ging het bedrijf op in DELTA. De grootste aandeelhouder van de PZEM was de provincie Zeeland. Enkele gemeenten hadden kleinere aandelen in de NV.

In 1969 besloot de PZEM een kerncentrale te bouwen bij Borssele, in combinatie met een overeenkomst voor de levering van grote hoeveelheden elektriciteit tegen een lage prijs aan een in Zeeland te bouwen vestiging van de aluminiumproducent Pechiney (latere Zalco). De kerncentrale Borssele kwam in 1973 in bedrijf.