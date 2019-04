Auto rijdt van Oesterdam, maar blijft in rietkraag liggen

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur aan het begin van de Oesterdam aan de Bevelandse kant. Omdat werd gemeld dat de auto te water was geraakt werden ook brandweerduikers opgeroepen. Er zat echter niemand meer in de auto, dus was hulp van duikers niet nodig. Bovendien was de auto net voor het water in een rietkraag blijven liggen.

De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. (foto: HV Zeeland)

Nadat een bergingsbedrijf de auto had weggesleepot, kon de weg kort voor 6.00 uur weer vrijgegeven worden. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.