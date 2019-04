Wielrenner De Greef komt mogelijk in aanmerking voor donorhart

De ploeg Alecto Cycling Team heeft op de website een update gegeven over de situatie van wielrenner Robbert de Greef. De Greef werd in maart onwel tijdens de Omloop van de Braakman in Philippine en ligt sindsdien in een kunstmatige coma. "Voor Robbert is er nog hoop, want mocht zijn situatie verbeteren dan komt hij in aanmerking voor een donorhart", zo laat zijn ploeg weten.