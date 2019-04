Reddingsbrigade is extra alert op Verklikkerplaat

Cris Amende is al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Westerschouwen op Schouwen-Duiveland. Hij kent de gevaren van de Verklikkerplaat als geen ander. "Ik was hier voor het laatst in november vorig jaar. Als je dan ziet hoe de Verklikkerplaat weer veranderd is. Eigenlijk ziet de toegang tot de zandbank er elke dag weer anders uit. Door de stroming verandert het continue."

Cris rijdt met een collega vijf uur voordat het hoog water wordt over het strand om de Verklikkerplaat in de gaten te houden. "Dat gebeurt buiten het seizoen alleen in de weekenden als het overdag hoog water wordt. In het seizoen zijn we elke dag op het strand om mensen op de plaat tijdig te kunnen waarschuwen."

Mensen kunnen verrast worden, omdat ze niet in de gaten hebben dat ze een zandbank oplopen." Cris Amende - Reddingsbrigade Westerschouwen

Op het strand staan op een aantal verschillende plekken waarschuwingsborden. Maar die worden niet door iedereen even serieus genomen. Daar komt bij, dat mensen niet altijd in de gaten hebben dat ze de zandplaat oplopen. "Als mensen langs de vloedlijn lopen en die volgen, naar het noorden of naar het zuiden, kunnen ze toch verrast worden, omdat ze zonder het te merken een zandbank oplopen," zegt Amende. "Daarom stellen wij ons zo strategisch mogelijk op om de hele Verklikkerplaat in de gaten te kunnen houden en mensen op tijd te kunnen waarschuwen."

Dat blijkt als Cris een Duitse groep toeristen treft die deels op de zandbank loopt. "Kijk, die hadden inderdaad niet in de gaten wat de gevaren zijn. Het grootste gevaar is namelijk zoals nu, als het opkomend tij is. Binnen no time staat de plaat dan onder water. Mensen kunnen volledig verrast worden en ingesloten raken en de plaat niet meer af komen."