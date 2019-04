Met je vrienden én je legervoertuig in colonne door Zeeland

"De Y-cie is een vriendengroep", verduidelijkt deelnemer Roni Kreeft. "Er is geen Y-cie in het echt. Je hebt wel de A-cie en de B-cie. Aangezien de jongens hier heel veel van ijs houden, vonden ze dit een mooie naam voor de club." De vrienden hebben elkaar ontmoet via hun voorliefde voor legervoertuigen. De honderd kilometer lange toertocht is hun eerste activiteit van dit seizoen.

'Het is allemaal tachtig jaar oud hé'

Met zo'n vijftig kilometer per uur tuffen de oude voertuigen via vele polderweggetjes, N-wegen en de Zeelandbrug van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland. Behalve verschillende DAF's en NEKAF's rijdt er vandaag ook een aantal oude legermotoren mee in de colonne.

Deelnemers Joris de Groot en Kimberly Hage zijn compleet in jaren '70 legertenue. (foto: Omroep Zeeland)

Amper op de rustplek in Oosterland aangekomen, moet motorrijder Nick Hendriks uit Steenbergen meteen aan de bak. "M'n gaskabel is net gebroken. Het is allemaal tachtig jaar oud hé." Met een aantal maten probeert hij de kabel te vervangen.

Het kan de pret niet drukken. Hendriks: "Het is al leuk om op een zonnige dag op je oude motorfiets rond te rijden. Als je dat dan ook nog kan doen met een groep mensen die dezelfde hobby heeft als jij, is het nog veel leuker." Zo denkt iedereen erover. "We gaan zelfs op vakantie met z'n allen", vertelt Sander Steenbakker uit Goes vanuit z'n auto. "Het is een leuke vriendengroep. En dan met dat weer van vandaag..."

Het complete plaatje: legerauto's, legerkleding en kameraadschap