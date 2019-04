Timo de Jong de sterkste in Arden Challenge

Timo de Jong in zijn gele leiderstrui op het podium (foto: Omroep Zeeland)

De Jong, die sinds dit jaar rijdt voor VolkerWessels-Merkcx Cycling Team, was afgelopen donderdag al de sterkste in de tweede rit in de koers in de Belgische Ardennen. Na de etappe van vrijdag was hij naar het bovenste treetje gestegen van het algemeen klassement. Die positie gaf hij niet meer uit handen.

In de slotetappe naar Libramont eindigde De Jong op de zesde plek. De winst ging naar Felix de Groef.