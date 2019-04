Nieuw dagelijks bestuur waterschap is rond

Stuw met Multiflexmeter (foto: oz)

Elke fractie heeft in die onderhandelingen aangegeven met welke partij ze het liefste wil samenwerken. Daarnaast hebben ze gekeken in welke programma-onderdelen ze zich het best kunnen vinden. "De beoogde fracties zijn zich ervan bewust dat de komende jaren beleidsmatig gewerkt moet worden aan een bestendig en duurzaam waterschapsbeleid. Zij hebben in de gesprekken de realiteitswaarde getoond van de grote toekomstige beleidsopgaven in het waterschap", laat Klein in een verklaring weten.

Zetels

Het is de bedoeling dat de zetels in het dagelijks bestuur worden ingenomen door Marien Westrate (PvZ), Denis Steijaert (CDA), Luc Mangnus (ZLTO, geborgde zetel), Kees Polderman (Water Natuurlijk) en Maarten Rossen (PvdA). Zij zullen in een algemene ledenvergadering worden voorgedragen door hun fracties.