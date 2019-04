Waar de kassa van justitie het hardste rinkelt

Snelheidsmeting hardrijder Sloeweg bij 's-Herrenhoek (foto: Team Verkeer van de Politie Zeeland-West-Brabant)

Het zijn trouwens overal in Zeeland de hardrijders die de justitiële kassa het vaakst en het hardst laten rinkelen. Van de 14,7 miljoen euro kwamen er 9,1 miljoen van snelheidsbekeuringen. Dat kan gaan om enkele kilometers, maar ook om meer dan 90 kilometer te hard. Dat gebeurde één keer in Vlissingen en drie keer op Schouwen-Duiveland: de boete per overtreding was in die gevallen 1800 euro.

Pointer

Alle Nederlandse bekeuringen zijn verzameld en gepubliceerd door het team onderzoeksjournalisten van KRO-NCRV dat werkt onder de naam Pointer.

Dit is Zeeuwse Top Zes qua soorten bekeuringen.

Ranglijst overtredingen

1 Te hard rijden 2 Fout parkeren 3 Door rood licht rijden 4 Fietsen zonder licht 5 Keuringsbewijs vd auto verlopen 6 Achter het stuur met mobieltje

Schouwen-Duiveland en Sluis scoren al enkele jaren hoog als het gaat om snelheidsovertredingen. Bij Bruinisse, bij Serooskerke (S) en in de buurt van Draaibrug staan de inmiddels bekende flitspalen die nog altijd overuren draaien, ook al komen ze jaarlijks in het Zeeuwse nieuws vanwege die hoge opbrengsten.

Favoriet

Maar het lijkt erop alsof ook de andere veel voorkomende overtredingen ieder hun eigen favoriete plekje in Zeeland hebben. Om fout te parkeren kiest men opvallend genoeg (iets) meer voor Vlissingen dan voor andere Zeeuwse plaatsen. Maar door rood licht rijden is vooral in Goes een euvel.

Mobieltje

Middelburg zal waarschijnlijk niet trots zijn op het record 'bekeuringen wegens fietsen zonder licht' wat nu uit de cijfers blijkt. Hetzelfde geldt voor Terneuzen waar volgens deze boete-statistiek in 2018 de meeste auto's zonder geldig keuringsbewijs hebben rondgereden. Met het mobieltje in de hand achter het stuur zitten, tenslotte, blijkt in Reimerswaal het vaakst voor te komen.