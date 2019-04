Gemeente gaat omleidingsroute Sas van Gent extra controleren

De Poeldijk en de Poeldijkstraat zijn volgens omwonenden niet geschikt voor het zware verkeer dat er nu rijdt. De straten zijn smal en kunnen dat extra verkeer niet aan. Bovendien zorgt dat voor gevaarlijke situaties, aldus de bewoners. De gemeente heeft daarom de route ook alleen als omleiding ingesteld voor fietsers en voetgangers.

Maar daar trekken veel auto's en vrachtwagens zich niets van aan. "Er is heel veel sluipverkeer, er zijn al veel accidentjes gebeurd", aldus een Vlaamse aanwonende van de Poeldijk. Een stadsgenoot vult aan: "Ze houden zich niet aan de omleiding en ze houden zich ook niet aan de snelheid." Een andere aanwonende van de Poeldijkstraat ziet het nog misgaan als het zo doorgaat: "Als het heel lang gaat duren denk ik dat binnenkort een ernstig ongeluk gaat gebeuren."

Hoe moet je rijden?

Auto's en vrachtwagens moeten over de Tractaatweg en de brug om het afgesloten deel van de Westkade te omzeilen. Voor fietsers en voetgangers is een omleiding via de Poeldijk en de Poeldijkstraat ingesteld. In het kaartje hieronder geeft de gemeente aan welke routes iedereen moet volgen.

Sas van Gent omleiding (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Frank van Hulle denkt dat het grootste deel van de weggebruikers wel de goede omleiding volgt, maar weet ook dat er mensen zijn die voor overlast zorgen. "We zijn er volop mee bezig", aldus de wethouder. De gemeente is wel afhankelijk van de medewerking van de Belgische buurgemeentes. "We zijn nu vol in gesprek met Assenede om daar te gaan optreden. Mensen zullen gaan merken dat als ze overtredingen begaan, dat ze daarvoor beboet gaan worden."

De Westkade is helemaal dicht

'De kade kan spontaan inzakken of verschuiven', zo staat in een informatiebrief die door de gemeente is verspreid. Het gaat om het stuk Westkade bij het terrein van kunstmestfabrikant Rosier. Het is de weg van Sas van Gent naar Zelzate. Het stuk kade is 210 meter lang en is gebouwd op een fundering van houten palen uit 1913. Die fundering blijkt erg verzwakt. Er mag nu zelfs niemand meer lopen of fietsen.

Kadewand Westkade Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Op het moment wordt er gekeken naar een oplossing voor de Westkade. Hoe lang het gaat duren voor de weg weer open kan is onduidelijk, maar het gaat minstens drie maanden duren. Of de rekening bij Rosier, van wie de kade is, of bij Rijkswaterstaat, die de rest van de kadewanden beheert, komt te liggen blijft ook gissen. De gemeente is als wegbeheerder volgens wethouder Frank van Hulle niet verantwoordelijk voor de kosten.