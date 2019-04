Duo steelt spullen uit milieustraat

Politie (foto: Politieteam Walcheren)

Een getuige belde de politiemeldkamer en gaf een signalement door van een verdachte auto. Agenten vermoedden dat de daders mogelijk uit Zierikzee kwamen. Een politie-eenheid ging naar de milieustraat en een andere eenheid zocht in de buurt van Zierikzee. Plotseling zagen zij de auto rijden. In de auto zaten spullen die vermoedelijk afkomstig waren uit de milieustraat.

Onder invloed

De bestuurder werd gecontroleerd omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Uit een ademtest bleek dat hij mogelijk te veel alcohol had gedronken. Een speekseltest testte positief op cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Door een GGD-arts werd een bloedtest afgenomen. Het resultaat hiervan is over ongeveer twee weken bekend.