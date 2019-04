Invaller Besuyen schiet GOES naar overwinning

GOES viert een treffer tegen Hercules (foto: Orange Pictures)

GOES kende een bliksemstart in Utrecht, al na twee minuten stond de ploeg van Rogier Veenstra op voorsprong door een treffer van Tim de Winter. Toch moest de Bevelandse derdedivisionist met een gelijke stand de kleedkamers in toen Omar El Ghazouani in de 31e minuut een vrije trap achter keeper Dennis Uyl schoot.

Na rust was het weer GOES dat snel op voorsprong kwam, en weer was het Tim de Winter die op aangeven van Steve Schalkwijk de 1-2 binnenschoot. Maar net als in de eerste helft had Hercules ook hier een antwoord op. Ongeveer tien minuten later kopte Wouter Kenemans raak na een voorzet van Bjorn van Gorkom waardoor de stand wederom gelijk was.

Na de gelijkmaker moest trainer Rogier Veenstra noodgedwongen Steve Schalkwijk naar de kant te halen met een blessure. In zijn plaats kwam de 21-jarige Ruben Besuyen. Achteraf bleek dat een gouden wissel te zijn want in de laatste minuten van de reguliere speeltijd promoveerde hij de voorzet van Erwin Franse tot de winnende treffer.

Door de overwinning blijft GOES nu bovenin de Derde Divisie B meedraaien. Op 5 mei speelt de ploeg van Rogier Veenstra uit tegen ADO'20. Invloed voor de derde periode, waarin GOES bovenaan staat, had de overwinning niet aangezien het een inhaalduel was die voor de tweede periode geldig was.

Rogier Veenstra over de zege van GOES op Hercules

Scoreverloop

0-1 De Winter (2)

1-1 El Ghazouani (31)

1-2 De Winter (56)

2-2 Kenemans (65)

2-3 Besuyen (89)

Opstelling GOES

Uyl, Van Hecke, Tawfik, James (Bank/71), Klap, Hollemans, De Kroo (Nguyen/65), De Winter, Franse, Schalkwijk (Besuyen/76), Kroon