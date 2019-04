Boere maakt rentree in kampioenswedstrijd FC Twente

Tom Boere (archieffoto) (foto: Orange Pictures)

FC Twente heeft nog drie wedstrijden te gaan, waarin Boere nog aan de bak moet om clubtopscorer te worden. Hij deelt op dit moment de eerste plaats met de Spanjaard Aitor; beiden waren tot nu dertien keer trefzeker in de Keuken Kampioen Divisie. Boere is niet de enige Zeeuw in de Enschedese selectie, ook Vlissinger Godfried Roemeratoe deelt mee in de vreugde. Hij kwam dit seizoen één keer in actie voor FC Twente; in december mocht de 19-jarige Roemeratoe tegen NEC één minuut voor tijd debuteren.