Zeeuwse in Sri Lanka: 'Het is allemaal heel onwerkelijk'

Anouk Zweedijk is in Sri Lanka voor vrijwilligerswerk (foto: Omroep Zeeland)

De Middelburgse zit nu in Wattala, zo'n twintig minuten rijden van de hotels waar tientallen mensen om het leven kwamen. Ieder moment kan ze gemaild worden door haar school, Hogeschool Rotterdam, om terug te vliegen. "Het is politiek instabiel en de spanning tussen de verschillende geloven kan snel oplopen, dus school heeft geadviseerd om terug te komen. "Je kijkt er een jaar naar uit en dan moet je na een weekje al weg. Dat is zwaar."

Anouk Zweedijk zou vier weken vrijwilligerswerk doen bij Prithipura Communities, een tehuis voor kinderen en volwassenen met een beperking. In het weekend was ze vrij, waardoor ze samen met vijf mede-studenten Sri Lanka zou kunnen ontdekken.

Anouk Zweedijk tijdens vrijwilligerswerk in Sri Lanka (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de aanslagen was ze onderweg met de trein naar een natuurgebied bij Hatton, centraal gelegen in Sri Lanka. "Eerst hadden we nog wel het idee dat het mee zou vallen, maar met de uren kwam er steeds meer nieuws tot ons. Sindsdien merk je dat de inwoners, en ook wij, het allemaal heel heftig vinden."

Whattsappen lukt nauwelijks

De communicatie loopt stroef. Whattsappen of Instagrammen lukt niet tot amper, omdat de overheid dit allemaal heeft geblokkeerd. Ze zijn vooral bang dat door nepnieuws en geruchten, de spanning tussen de geloofsovertuigingen alleen maar op kan lopen. Voor Anouk wordt het daardoor alleen maar lastiger om te communiceren met het thuisfront. "Ik heb vanmiddag gelukkig nog gesproken via Snapchat met mijn moeder, maar voor de rest is het een ramp. Zeker tijdens de avondklok, dan is er bijna niks mogelijk."

Anouk Zweedijk vanuit Sri Lanka

Bij de acht aanslagen in Sri Lanka zijn bijna 300 mensen om het leven gekomen, waaronder één Nederlandse vrouw van 54 jaar.