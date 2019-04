Uitslagen amateurvoetbal 22 april

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B

GOES zag tegenstander Hercules tot twee keer toe weer op gelijke hoogte komen, maar wist via invaller Ruben Besuyen alsnog te winnen. Door de zege blijft de ploeg van Rogier Veenstra in de top vijf meedoen.

Hoofdklasse B

RKAVV verliest, waardoor het gat met Vlissingen zes punten blijft. De ploeg uit Leidschendam heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de Zeeuwen.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg speelt nergens meer om en dat tekent zich af in de uitslag tegen hekkensluiter Hoeven dat de Middelburgers met 3-0 naar huis stuurt.

3e klasse A

Slecht nieuws voor Clinge, dat concurrent SAB uit Breda naderbij ziet komen. Philippine komt vanmiddag als enige Zeeuwse ploeg in actie, maar kan tegen koploper Roosendaal geen vuist maken. De bezoekers zijn met 0-4 te sterk.

4e klasse A

De titelstrijd in de 4e klasse A blijft spannend. STEEN maakt geen fout tegen ODIO, ook achtervolger Oostburg pakt drie punten. Bij Oostburg is Quinten de Muer net als afgelopen zaterdag de gevierde man. Toen scoorde hij vier treffers, vandaag bleef het blij 'slechts' een hattrick. Aan de onderkant van de stand is IJzendijke sterker in de onderlinge confrontatie met Biervliet, het gat tussen de twee buren is nu vijf punten.

5e klasse A

Sluiskil beleeft geen fijne middag op bezoek bij Nieuw Borgvliet, waar het op een 8-2 nederlaag wordt getrakteerd. Graauw verslaat Hoofdplaat en blijft de tweede Zeeuwse ploeg in rang. De eerste Zeeuwse ploeg, Sluis, ziet de wedstrijd tegen Moerstraten afgelast worden. Deze confrontatie wordt donderdag 25 april afgewerkt.