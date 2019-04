Zeeland Wordt Wakker: Brand Bruinisse, Zeeuwse in Sri Lanka en kade Sas van Gent

Brand in een schuur aan de Dorpsweg (foto: Provicom)

Brand Bruinisse

Een schuur aan de Dorpsweg in Bruinisse is vannacht volledig afgebrand. De brand brak iets voor half vier uit en groeide al snel tot een uitslaande brand. Een auto en trekker zijn nog uit de schuur gehaald.

Anouk Zweedijk is in Sri Lanka voor vrijwilligerswerk (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse in Sri Lanka

Anouk Zweedijk (23) uit Middelburg zou vier weken vrijwilligerswerk doen in Sri Lanka, maar ze staat na de aanslagen op het punt om terug naar Zeeland te komen. "Ik ben best nuchter, maar ik heb net zitten huilen." Door de instabiele toestand op dit moment zit haar langverwachte stage er na een week al op.

De afgesloten Westkade bij Rosier net buiten Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Slechte staat

Vrachtwagens, auto's, maar ook fietsers en voetgangers mogen niet meer op de Westkade ten zuiden van Sas van Gent komen. Het stuk kade voor kunstmestfabrikant Rosier is in zo'n slechte staat dat het al sinds eind februari is afgesloten. De fundering van de kade is in een erg slechte staat.

(foto: Jan Adriaanse)

Weer

Vandaag is het nog droog en zonnig. Vanmiddag wordt het circa 21 graden, in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen weer het warmst: 24 graden. De oostnoordoostenwind is matig, rond 4 Beaufort. In de loop van de middag en vanavond zwakt de wind af. Vanavond en komende nacht is het veelal helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 12.