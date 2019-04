2500 euro opgehaald door roeivereniging Honte voor Kika

Ongeveer 55 roeiverenigingen doen mee aan deze lange tocht en in estafettevorm lossen ze elkaar af. Zo doen drie teams mee van roeivereniging Honte die van Goes naar Middelburg varen. "Wij hebben als team 12 kilometer gevaren. Iets meer dan we normaal gewend zijn, maar door de zon en meewind was het goed te doen", vertelt Sigrid Jansen van roeivereniging Honte.

Wethouder Chris Simons is trots op roeivereniging Honte die ruim 2500 euro heeft ingezameld voor KikaRow (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg werd de boot feestelijk ontvangen met muziek van de Jake Schmid band en een mosselmaaltijd op het vlot van Honte. Daar overhandigde wethouder Chris Simons de cheque aan KikaRow. "Ik vind het een fantastische opbrengst en wil de roeivereniging bedanken voor wat ze hebben bereikt, want dit is heel speciaal", zegt Simons in zijn speech.

The Vin' en volgboten blijven nog tot Koningsdag in Middelburg en vertrekken daarna verder richting Bergen op Zoom.

Lees ook: