Waarom er steeds meer B&B's in Zeeland komen

De Recron heeft wel een verklaring voor de groeiende populariteit van B&B's. "Er is vraag naar kleinschaligheid en persoonlijke aandacht en dat krijg je bij bed & breakfasts." Maar de groei kwam wel een beetje als een verrassing voor de hotelsector zegt hij. "Misschien zijn we wel als sector te laat ingesprongen in dit gat. En zijn wij als sector maar bezig gebleven met de traditionele manier van een camping runnen, een hotel runnen en moeten we meer letten op marktontwikkelingen. Maar op zich is het een goede trend."

Eerlijk speelveld

De Recron is dan ook blij met de toename. "In theorie", zegt Arthur van Disseldorp, regiomanager van Recron in Zeeland. "Ik denk dat er een grote groep (toeristen, red.) is die in B&B's wil overnachten en van Zeeland wil genieten. En dat is meer dan welkom", zegt hij, "Maar wij vinden wel; gelijke monniken, gelijke kappen. Dus een eerlijk speelveld voor alle partijen."

'Niet iedereen even braaf'

Het is de recreatieondernemers een doorn in het oog dat B&B's volgens hen niet of nauwelijks worden gecontroleerd. "Ik heb helaas de ervaring dat ze zich niet allemaal aan de regels houden, waar hotels en pensions wel aan voldoen. En daarnaast dragen ze niet allemaal even braaf toeristenbelasting af", aldus Van Disseldorp. "Er is nu een groep van bed & breakfasts die twee à vier kamers hebben die een beetje onder de radar blijven."

Hij wil dat Zeeuwse gemeenten het aanbod van B&B's meer gaan reguleren. Daarmee doelt hij op de ontwikkeling dat woonhuizen worden omgebouwd tot vakantieverblijven. De discussie hierover komt volgens Van Disseldorp in de kustgemeentes nu op gang. "Ik denk dat het goed is als andere Zeeuwse gemeentes zich daarbij aansluiten. Daarnaast meer controle en handhaving, want dat krijgen reguliere bedrijven ook. Dus moet dat ook voor een bed & breakfast gelden. Die moeten zich ook aan de regels houden, dat hebben we met elkaar in dit land afgesproken."

'Alleen plattegrond gecontroleerd'

Dat er niet of nauwelijks wordt gecontroleerd, kunnen Sylvia en Maarten Berings beamen. Zij hebben hun oude pastoriewoning in Zuiddorpe vorig jaar omgebouwd tot B&B de Pastory. Ze verhuren nu twee kamers en een suite. "De B&B is door de gemeente op basis van de plattegrond goedgekeurd. We hebben geen controle gehad", zegt Maarten Berings. "Maar misschien kennen ze het pand wel al en weten ze dat het goed zit."

Van de gemeente Terneuzen heeft het echtpaar een vergunning en houden ze zich aan alle regels. Zo hangt er in elke kamer een brandmelder, dragen ze toeristenbelasting af en houden ze zich aan het maximaal aantal kamers dat ze mogen verhuren. In de gemeente Terneuzen geldt de regel dat je als B&B-eigenaar de helft van het aantal kamers mag verhuren. In het geval van Sylvia en Maarten Berings is dat 3,5 kamer.

In vier jaar tijd zijn er 2,5 keer zoveel B&B's in Zeeland bijgekomen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Recron Zeeland zijn er nog geen voorbeelden bekend van ondernemers die hun hotel of pension moesten sluiten door de toenemende concurrentie van B&B's. "Dan zou je ook geen goede ondernemer zijn. Dan had je andere keuzes moeten maken. Een ondernemer zit natuurlijk in een competitief veld en die moet zich steeds aanpassen aan de marktomstandigheden", zegt Van Disseldorp. "Dus de goede ondernemers overleven wel, daar ben ik van overtuigd. En daar hebben we er veel van in Zeeland."

Toeristisch arsenaal

Maar dat er nog geen hotels of pensions de deuren hebben moeten sluiten, wil volgens Van Disseldorp niet zeggen dat er geen probleem is. "In Brabant zijn diverse hoteliers die hun hotel helemaal vol zetten met Oost-Europese werknemers. Daarmee wordt het onttrokken aan het toeristisch arsenaal. Wat je ervan vindt, kun je ervan vinden. Maar daarmee krijg je wel veranderingen", legt hij uit. "En door die ontzettend snelle groei van het aantal bed & breakfasts zie je dus dat het consequenties heeft voor bestaande bedrijven."