Honderden wapens in beslag genomen bij wapenhandelaar

Volgens de politie zijn een aantal maanden geleden bij een sportschutter van een schietvereniging 'onregelmatigheden' aangetroffen. Na onderzoek is er een verband geconstateerd tussen sportschutter en de wapenhandelaar, maar de politie wil over dit verband verder niets zeggen.

De handelaar kreeg zes weken de tijd om te reageren op vragen, maar zijn antwoord was niet naar tevredenheid van de autoriteiten. Justitie heeft daarop besloten de vergunning van de wapenhandelaar in te trekken en de wapens uit voorzorg bij hem weg te halen.

Volgens Robert de Bok, teamleider van de politie, kunnen wapeneigenaren die hun wapen voor reparatie bij de wapenhandel hebben gebracht, hun wapen terugkrijgen. Of dat ook geldt voor de wapenhandelaar is volgens De Bok zeer de vraag. "Als het klopt wat wij bevinden, gaan ze in principe niet meer terug. Als meneer gelijk krijgt, komt er een rechtszaak van en die kan wel jaren duren."

Omdat het in deze zaak om "bestuurlijke onregelmatigheden" gaat, benadrukt De Bok dat de wapenhandelaar geen verdachte is. "Maar dat kan hij in de loop van ons onderzoek wel worden", aldus De Bok.