Saharazand zorgt voor een rode gloed aan de horizon

Weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup laat weten dat het Saharazand met een bocht vanuit Noord-Afrika hier gekomen is. "Dat zand is nu al boven ons en ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog en dan trekt het langzaam weer noordwaarts weg. Je kunt er fraaie zonsondergangen door krijgen. Dat was vanochtend bij de zonsopkomst ook al te zien. In de sluierbewolking krijg je dan een rood-oranje gloed. Dat zullen we vanavond ook te zien krijgen als de zon weer ondergaat."

Vanochtend zorgde Saharazand al voor een gekleurde lucht (foto: Cor Daane)

Veel mensen zullen bij Saharazand vooral denken aan vieze auto's. De weervrouw denkt niet dat Zeeuwen komende dagen massaal naar de wasstraat moeten om de auto te laten wassen. "Er kan morgenavond en donderdagochtend een bui vallen in Zeeland, maar dan lijkt het Saharazand alweer weg te zijn."

Regenachtige Koningsdag

Vanmiddag kan het op sommige plekken in Zeeland 24 graden worden. Dat hebben we te danken aan een oostelijke wind die warme lucht aanvoert. Ook morgen blijft het aangenaam, maar de dagen daarna koelt het af tot 12 tot 13 graden in het weekend. Mensen die op Koningsdag met een kleedje spullen willen verkopen, kunnen beter een plekje onder een afdak zoeken en een paraplu en dikke trui meenemen. "Er staat een stevige wind en er vallen buien", aldus Sparrenburg.