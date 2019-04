Huizenprijzen: 4 procent omhoog in 3 maanden

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Dat is opvallend omdat in Zeeland in het eerste kwartaal van ieder jaar sinds 2015 steeds een kleine dip in de verkoopprijzen te zien geeft. Nu is het een groei van vier procent in drie maanden tijd, de sterkste toename sinds het vierde kwartaal van 2017.

Nederland

Zeeland volgt sinds jaar en dag op enige afstand de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland als geheel. Daar is de gemiddelde verkoopprijs voor het eerst boven de 300.000 euro uitgekomen.

Aantallen

Die ontwikkeling geldt niet voor de aantallen transacties. In 2018 was er sowieso al een daling van het aantal huizen dat werd verkocht en de gewoonlijke (kleine) inzinking van de markt in het eerste kwartaal was voor wat betreft de aantallen ook in 2019 goed te zien. Dat geldt voor alle woningtypes.

In totaal werden in Zeeland in het eerste kwartaal 1240 huizen verkocht, een terugval naar het niveau van 2016. Het meest verkochte type woning in Zeeland is op dit moment wat de makelaars de tussenwoning noemen, maar wat in de wandel een rijtjeshuis heet: 390 wisselden van eigenaar, 140 minder dan in het vierde kwartaal van 2018. De verkoop van vrijstaande woningen (nummer twee op de Zeeuwse woningmarkt) zakte van 390 naar 290 transacties in drie maanden tijd.