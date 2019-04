Na vijftig jaar neemt Ad Lijnse afscheid van zijn poppodium

Het is 1968 als Lijnse met een aantal vrienden besluit om op zoek te gaan naar een eigen honk. "We gingen altijd stappen in Vlissingen, maar daar gingen de cafés veel te vroeg dicht. We wilden een eigen plek en dat werd dus Razzmatazz, een jeugdsoos waar we kletsten, naar muziek luisterden en een biertje konden drinken."

Optredens

Eind jaren zeventig werd Razzmatazz meer en meer een poppodium. Lijnse: "Dat had er vooral mee te maken dat ik regelmatig buiten de provincie concerten bezocht. Ik ging steeds vaker alleen, omdat iedereen kinderen kreeg en niet zo makkelijk meer weg kon. Toen ben ik zelf optredens gaan organiseren in Razzmatazz en daar ben ik nooit meer mee gestopt."

Muziekstijlen

In al die jaren waren er verschillende muziekstijlen te horen op de zolder van het kleine theater. Lijnse: "Klassiek, cabaret, klezmer, gipsy, eigentijdse muziek, blues, rockabilly, Zuid-Amerikaans, cajun, ragtime, fado, bossa nova en Keltisch repertoire. Verschillende muziekstijlen uit allerlei windrichtingen zijn de revue gepasseerd. Ook Zeeuws repertoire kwam regelmatig aan bod."

Lijnse is inmiddels 71 jaar en hij merkt dat het tempo niet meer hetzelfde is als vroeger. "Vroeger regelde ik alles even tussendoor, maar dat kost nu gewoon iets meer tijd. Maar ik heb nog genoeg adrenaline in m'n lijf hoor. Daar zit ook het woord Ad in", zegt Lijnse lachtend. Hij wil samen met zijn vrouw wat meer tijd vrijmaken om te gaan reizen en daarnaast wil hij ook wat meer tijd besteden aan z'n andere grote passie, fotograferen.

Ik neem afscheid, maar blijf natuurlijk wel komen naar Razzmatazz, maar dan als bezoeker. Ik neem lekker plaats tussen het publiek en geniet van de muziek." Ad Lijnse - oprichter Razzmatazz

Lijnse heeft geen spijt dat hij de beslissing heeft genomen om zijn functie neer te leggen. "Maar ik denk dat als het moment daar is, dat ik wel met een brok in m'n keel afscheid neem. Het zal in het begin ook wel gek zijn. Ik ben gemiddeld 25 uur per week met Razzmatazz bezig en dat is een automatisme geworden, een deel van m'n leven."

Ondanks dat hij stopt met z'n werkzaamheden, betekent dit niet dat hij ook niet meer richting Oost-Souburg rijdt. "Ik blijf natuurlijk gewoon komen, maar dan als bezoeker. Ik ga dan lekker tussen het publiek zitten om te genieten van de muziek."

Als Lijnse terugkijkt naar de afgelopen vijftig jaar is hij 't meest trots op alle vrijwilligers. "Ik was dan wel 't baasje, maar kon het natuurlijk niet alleen. Zonder de inzet van alle betrokkenen was het niet gelukt en daar ben ik ze zeer dankbaar voor." Daarnaast vond hij de wisselwerking tussen de muzikanten en het publiek altijd erg belangrijk. "Als de muzikanten het naar hun zin hebben, merk je dat aan het publiek en hebben zij het ook naar hun zin. En ja, dan heb ik het drie keer naar m'n zin."