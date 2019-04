Zeven minderjarigen betrapt met alcohol

Glas bier (foto: Omroep Zeeland)

De politie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag vier minderjarigen aan de alcohol zaten terwijl ze met een hele groep op het strand waren. Ze kregen, na overleg met hun ouders, een verwijzing naar HALT. Datzelfde gold voor twee jongens die met een slok op de Hoekseweg in Hoek werden betrapt, en een meisje dat onder invloed over het Spui in Axel fietste.

HALT probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de HALT-interventie, in sommige gevallen volgt ook een werkstraf. bron: halt.nl

Voor een paar van de zeven betrapte jongeren was het niet voor het eerst dat ze werden doorverwezen naar HALT. Het is voor hen wel de laatste keer, want het mag maximaal maar twee keer. Mochten de jongeren nog eens worden betrapt op een strafbaar feit, dan komt justitie eraan te pas.