In een goede B&B voel je je thuis

Sylvia weet waar ze het over heeft. Jarenlang heeft ze samen met haar man Maarten verschillende hotels uitgebaat en gehad, waaronder in Terneuzen en Sluiskil. Na een aantal jaar in Frankrijk te hebben gewoond en gewerkt, is het echtpaar vorig jaar terug naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen. Aanvankelijk met de bedoeling om hier van hun pensioen te genieten, maar toen ze zagen dat de oude pastoriewoning in Zuiddorpe te koop stond, waren ze om.

Nieuwsgierige mensen

Een mooi, historisch pand is volgens Sylvia dé succesfactor van een B&B. "Niet iedereen kan zo wonen, maar iedereen is wel heel nieuwsgierig", legt ze uit. "Als je Middelburg hebt met die prachtige panden. Als ik daar langs loop dan wil ik weten hoe dat er binnen uit ziet. Of hoe ze daar leven of geleefd hebben. Dat is hier ook. En als je hier dat prachtige plein van Zuiddorpe hebt. Dat is half Provence... dus ja. Met die prachtige panden... dan wil je toch weten hoe daar geleefd wordt?"

Stairway to heaven

En daarom verhuren ze nu in hun B&B de Pastory twee kamers en een suite, die de toepasselijke naam 'stairway to heaven' heeft gekregen. Sylvia is nu dagelijks in de weer met de ontvangst van de gasten en de schoonmaak van de kamers. Maarten doet de tuin, verzorgt het ontbijt en als de gasten erom vragen ook het diner. "Maar dat doe ik alleen als het restaurant hier tegenover dicht is."

Sylvia heeft nog geen moment spijt gehad van haar beslissing. Ze doet de B&B dan ook puur voor de lol. En alles wat binnenkomt is mooi meegenomen. Ik vind het fijn om tussen de mensen te zijn. En dat is eigenlijk wel een van de redenen waarom ik dit graag wil." Maar ze wil geen slaaf worden van haar eigen B&B. Als ze willen, sluiten Sylvia en Maarten de deur en gaan ze zelf op vakantie. Ook tijdens het hoogseizoen. Want het moet wel leuk blijven.

