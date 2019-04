Zo ziet het nieuwe hoofdkantoor van Dow er van binnen uit

1. Een fitnessruimte

Elke werknemer kan vanaf vijf uur in de ochtend terecht in de speciaal ingerichte fitnessruimte. Directeur van Dow Benelux, Anton van Beek, is zelf ook al naar de sportschool geweest. "Ik kan je vertellen dat ik spierpijn heb, want ik had al lang niet meer gesport. We vinden het erg belangrijk dat onze werknemers de mogelijkheid hebben om te bewegen, zodat ze gezond en wel hun pensioen halen." Is zo'n fitness niet overdreven? "Het is wel een beetje on-Zeeuws natuurlijk.

Als je googelt op ongelukken die op trappen gebeuren, houd je in het vervolg de trapleuning wel vast. " Anton van Beek, directeur Dow Benelux

2. Alles voor de veiligheid

Achteruit inparkeren zijn de medewerkers van Dow inmiddels wel gewend. In de buurt van de fabriek is dat namelijk verplicht. In het geval van calamiteiten kunnen automobilisten dan sneller wegrijden, is de filosofie. Die regel heeft het bedrijf doorgetrokken naar de parkeerplaats bij het hoofdkantoor. Ook in het gebouw voert veiligheid de boventoon. Zo is het verplicht om de trapleuning vast te houden. Om dat te stimuleren zitten in de trapleuningen lampjes die aan gaan als werknemers met hun hand over de leuning gaan. Van Beek: "Als je googelt op ongelukken die op trappen gebeuren, houd je in het vervolg de trapleuning wel vast."

Veilig traplopen is bij Dow een must. Om dat te stimuleren zit er een technisch snufje in de trapleuning. (foto: Omroep Zeeland)

3. Koffiebar

Een slap bakje koffie is er niet meer bij. In het gebouw zit een koffiebar met barista. De koffie is overigens niet gratis. Als alternatief staat er nog wel altijd een koffieautomaat op de gang.

4. Open kantoorruimte

Het gebouw heeft een open karakter. Dat vraagt om wat aanpassingsvermogen van de werknemers. Harde gesprekken en luide telefoontjes zijn er niet bij. Van Beek: "Er zit geluidsisolatie in de vloeren en plafonds. Dat betekent niet dat je op de tafels kunt gaan dansen. Iedereen heeft een headset om te bellen en als het nodig is kunnen werknemers een aparte ruimte opzoeken om te overleggen."

5. Verkeerssituatie

Het chemiebedrijf lijkt aan alles gedacht te hebben. Alleen werd het bedrijf wél overvallen door de verkeersdrukte rondom het nieuwe hoofdkantoor. Op de eerste werkdag ontstonden er files tot op de N62 (Westerscheldetunnel) en op het sluizencomplex bij Terneuzen. Volgens de directie is de situatie nu redelijk onder controle. "Er staan elke ochtend en middag verkeersregelaars. We kijken nu of we die inzet kunnen verminderen omdat we merken dat het minder druk is. Maar we zijn met de gemeente Terneuzen en provincie in gesprek om zulke situaties in de toekomst te voorkomen en kijken naar structurele oplossingen."

Het nieuwe hoofdkantoor van Dow staat op het Maintenance Value Park in Terneuzen, vlak naast de ingang van de Westerscheldetunnel. (foto: Omroep Zeeland)

Opening

Het hoofdkantoor van Dow wordt morgen officieel geopend. Hierbij is onder meer minister-president Mark Rutte aanwezig.