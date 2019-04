Zeven kunstenaars uit één familie exposeren samen

'Oog' van Cine City Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief voor de expositie komt van pater familias Johan Thelen, die in Leiden woont. Daarom is de tentoonstelling in het niet ver daarvan geleden Katwijk. Die gemeente is vanouds een kunstenaarskolonie en laat zich naar eigen zeggen veel gelegen liggen aan cultuur.

Stephan Thelen is in Zeeland vooral bekend door zijn grote muurschilderingen in Vlissingen. Daar veranderde hij een muur van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in een kleurrijk landschap waarin centraal een hert staat. Ook het gigantische 'oog' op de muur van de Vlissingse bioscoop CineCity is van zijn hand.

Broer Marcel houdt zich bezig met houtprojecten en met geometrische kunst en Peter schildert voornamelijk landschappen. Wandkleden en vilten objecten is het werkterrein van Ria. De exposerende andere familieleden leggen zich toe op realistische, surrealistische en abstracte schilderkunst.

De expositie in het Duna Atelier in Katwijk is geopend tot en met 28 april en op 3, 4 en 5 mei.

