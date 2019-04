Leuntje en Merien gaan het strand op bij Dishoek

Jan Willem Hament is de schepper van Leuntje en Merien. Hij beschildert nu ook strandhuisjes met het Zeeuwse boerinnetje en boertje Leuntje en Merien. Eerder heeft de kunstenaar al zo'n strandhuisje beschilderd in Oud Beijerland en Vrouwenpolder. Hament is grafisch kunstenaar en een geboren en getogen Zeeuw.

Zonder kleding aan

"Ik wist vrij snel wat ik op de deuren wilden schilderen, Leuntje en Merien in een strandcabine, keurig gekleed. Maar het moet ook wel een beetje ondeugend blijven", lacht Hament. "Daarom heb ik de achterkant van de deur ook beschilderd, maar dat is een heel andere afbeelding. Dan hebben ze opeens geen kleding meer aan."

Leuntje en Merien, tekening en foto van Jan Willem Hament (foto: Jan Willem Hament)

Midden in het leven

Leuntje en Merien zijn verreweg zijn bekendste creatie. "Leuntje is genoemd naar mijn oma, die droeg ook klederdracht", zegt Hament op zijn website. "De mogelijkheden van Leuntje zijn oneindig en in elke afbeelding zit symboliek. Ondanks haar klederdracht staat Leuntje midden in het leven, Merien is haar vriendje." Hament maakt ook schilderijen en aquarellen op diverse materialen en in verschillende stijlen.