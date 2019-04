Drukke Zeeuwse dag voor Mark Rutte

Werkbezoek van premier Mark Rutte aan Zeeland (foto: Pixabay)

Door de krimp -het teruglopen van het aantal inwoners- staan de voorzieningen in de regio onder druk. Het kabinet heeft 70 miljoen meebetaald aan een actieplan waarmee wordt geprobeerd onderwijs, zorg en banen bereikbaar te houden. Rutte gaat bij een aantal voorbeelden bekijken hoe dat wordt aangepakt.

Neeltje Jans, Ovezande, Oostburg en Terneuzen

Hij begint bij Viskwekerij Neeltje Jans waar onder andere mosselen worden gekweekt. Na een rondleiding verkast de minister-president met zijn gevolg naar Ovezande. Hij bezoekt daar een woonlocatie van Zeeuwse Gronden waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beschermd en zelfstandig kunnen wonen, midden in het dorp.

Na de lunch is de beurt aan Zeeuws-Vlaanderen. In Oostburg zal Rutte zich laten bijpraten over het onderwijs en de problemen die spelen. Ondanks de vakantie wordt er vanuit gegaan dat de premier het gesprek aangaat met leerlingen, docenten en ouders. Het werkbezoek wordt afgesloten in Terneuzen. Daar opent Mark Rutte het Dow Terneuzen Diamond Center, het nieuwe hoofdkantoor van Dow Benelux.

Lees ook: