Een hippe barbershop, die vind je natuurlijk in ... Lewedorp

Toen hij op de middelbare school zat, bracht zijn vader hem op het idee om naar de kappersschool te gaan. "In eerste instantie vond ik er niet veel aan. Permanentjes en watergolven is niets voor mij, maar na de opleiding ben ik naar Gent gegaan om daar mijn barbierpapieren te halen." Met die papieren kon hij zijn eigen zaak openen in Lewedorp. "Het is heerlijk om eigen baas te zijn. Ik kan kiezen wat ik aan doe en niemand heeft problemen met mijn tatoeages. Ik kan mijn eigen ding doen."

Mees Raas is zelf niet zo bezig met zijn haar. Voordat hij zijn eigen zaak opende, was hij al twee jaar niet naar de kapper geweest. (foto: Omroep Zeeland)

Het mooiste aan het werk vindt hij dat hij heren met een nieuw, verzorgd kapsel uit de deur laat gaan. "Ik vind het vooral leuk om dat bij anderen te doen. Om mijn eigen kapsel geef ik niet zoveel. Dat klinkt een beetje raar, maar voordat ik mijn zaak opende was ik al twee jaar niet naar de kapper geweest en had ik lang haar."

Barbier zijn met een eigen zaak was een droom die werkelijkheid is geworden." Mees Raas uit Lewedorp

In het dorp is iedereen nieuwsgierig naar de zaak van Mees. "Lewedorp is een gezellig en gemoedelijk dorp. Er waren ook veel mensen bij de opening. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat er een nieuwe zaak bijkomt." De jonge ondernemer is niet van plan om weg te gaan uit het dorp en ambities heeft de 22-jarige barbier nog genoeg. "Barbier zijn met een eigen zaak was een droom die werkelijkheid is geworden. Uiteindelijk hoop ik zes dagen in de week vol te zitten en volledig van deze zaak te kunnen leven." Nu werkt Mees nog deels bij zijn vader.